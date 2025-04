Diavolo bestia nera dell’Inter. Rossoneri in finale di Coppa Italia

Il Milan è decisamente la bestia nera in questa stagione per l’Inter, vince 3-0 grazie ad una doppietta di Jovic e nel finale con la rete di Reijnders e vola in finale di Coppa Italia dove sfiderà una tra Bologna o Empoli. La squadra di Inzaghi era partita forte riuscendo a creare due nitide occasioni con Di Marco che colpisce in diagonale la traversa, e con un paio di conclusioni di Bisseck. Il Milan al primo tiro in porta passa in vantaggio, apertura a destra per Jimenez che mette in area dove Jovic di testa batte Martinez. Nella ripresa la squadra di Inzaghi si porta in avanti, ma è il Milan a raddoppiare sempre con Jovic che in mischia insacca. Lautaro ci prova di testa al 66′ imbeccato da Barella, ma il tiro è preda di Maignan. Miracolo al 68 del portiere rossonero su un colpo di testa di De Vrij a botta sicura. Si finisce con l’Inter in attacco alal ricerca disperata del gol, ma il Milan controlla ed anzi triplica con Reijnders che detta il passaggio a Theo Hernandez ed in diagonale batte Martinez.

Il tabellino

Inter-Milan 0-3

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martínez, Taremi. A disposizione: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard, Zalewski; Berenbruch, Çalhanoğlu, Frattesi; Arnautović, Correa. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 14′ st Thiaw), Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Sottil. Allenatore: Conceição.

Reti: al 36′ pt Jovic, al 5′ st Jovic, al 40′ st Reijnders

Ammonizioni: Calhanoglu