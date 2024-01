EFL Cup: Middlesbrough-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Semifinale d’andata della EFL Cup tra Middlesbrough e Chelsea al Riverside Stadium. I padroni di casa, giunti fino al penultimo atto della competizione, hanno eliminato l’Huddersfield Town, nel primo turno Bolton, nel secondo, Bardford City, nel terzo, l’Exeter City, negli ottavi, e il Port Vale, nei quarti. Diversamente, i Blues di Pochettino hanno superato il Wimbledon, nel secondo turno, il Brighton, nel terzo, il Blackburn, negli ottavi e il Newcastle, nei quarti. L’ultimo precedente in casa del Middlesbrough, disputata a marzo 2022, è terminato 0-2 per gli ospiti nel quarto di finale di FA Cup. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; Dijksteel, Fry, van den Berg, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Crooks, Greenwood; Latte Lath. All. Carrick.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Jackson, Sterling. All. Pochettino.