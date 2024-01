FA Cup: Chelsea-Preston, le ultimissime sulle formazioni

Chelsea affronta il Preston nel Terzo turno di FA Cup. Blues in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Disasi e Colwill centrali, con Gusto e Maatsen sulle fasce. In mezzo al campo Caicedo e Gallagher, alle spalle di Palmer, Mudryk e Sterling sulla trequarti. In avanti il solo Broja. Tra i pali c’è Petrovic.

Le probabili formazioni:

PRESTON (4-1-4-1): Woodman; Potts, Storey, Lindsay, Hughes; McCann; Browne, Whiteman, Frokjaer-Jensen, Millar; Evans. All. Lowe.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Maatsen; Caicedo, Gallagher; Palmer, Mudryk, Sterling; Broja. All. Pochettino.