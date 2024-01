FA Cup: Chelsea-Preston, probabili formazioni e dove vederla

Terzo turno di FA Cup: a Stamford Bridge, casa del Chelsea, arriva il Preston, squadra occupa la quattordicesima posizione del campionato di Championship. Esordio annuale nella competizione per entrambe. Blues, fuori al Terzo turno nella passata edizione, eliminati dal Manchester City; diversamente, il Preston, giunto fino al Quarto turno, stoppato dal Tottenham. Il match, in programma sabato alle 18.30, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Gallagher, E. Fernandez, Caicedo; Nkunku, Jackson, Sterling. All. Pochettino.

PRESTON (3-4-3): Patterson; Whatmough, Lindsay, Hughes; Potts, McCann, Whiteman, Millar; Holmes, Osmajic, Browne. All. Lowe.