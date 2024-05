Juventus-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Montero rivoluziona la Juventus e riparte dal tridente: Vlahovic al centro, supportato da Yildiz e Chiesa sugli esterni. Ultima in bianconero per Alex Sandro, al centro della difesa con Rugani e Danilo. In mezzo al campo, dal 1′, c’è Fagioli accanto ad Alcaraz. Di Gregorio, fresco del titolo come miglior portiere del campionato, assente questa sera.

Juventus-Monza, le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Rugani, Alex Sandro, Danilo; Weah, Alcaraz, Fagioli, Iling Jr; Yildiz, Vlahovic, Chiesa. All. Montero.

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, Zerbin, Mota; Djuric. All. Palladino.