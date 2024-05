Juventus, è fatta per Di Gregorio | Svelate le cifre dell’accordo col Monza

Intesa trovata tra Juve e Monza per Di Gregorio che diventerà il prossimo portiere dei bianconeri per il futuro

La Juventus ha chiuso il primo colpo della sessione di mercato estiva. Si tratta di Di Gregorio del Monza che rappresenterà con ogni probabilità il portiere bianconero del futuro. Giuntoli seguiva da mesi l’estremo difensore dei brianzoli e negli ultimi giorni ha dato un’accellerata importante alla trattativa.

Cifre e dettagli dell’accordo tra Juve e Monza

Nella giornata di oggi è arrivato anche il famoso “here we go” di Fabrizio Romano che conferma le cifre circolate ieri sull’accordo tra Juve e Monza per il portiere. I bianconeri verseranno nelle casse dei brianzoli 18 milioni di euro in parte fissa più 2 di bonus. In questo modo uno dei migliori portieri di questo campionato sarà di proprietà della Vecchia Signora a partire dal 1 luglio 2024.