UFFICIALE – Andrea Cambiaso rinnova con la Juventus fino al 2029 | Il comunicato

La Juventus e Andrea Cambiaso hanno trovato l’accordo per proseguire insieme fino al 2029. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino riceverà anche un aumento di stipendio importante ma il club bianconero non ha fatto sapere le cifre ufficiali dell’accordo.

“La storia di Andrea Cambiaso alla Juventus è iniziata da poco, ma proseguirà ancora per lungo tempo: è infatti ufficiale il rinnovo e il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029.

Andrea è bianconero dal 2022, ma è arrivato a Torino in pianta stabile dall’anno dopo.

Stabile, anzi, stabilissima: nella sua prima stagione juventina, Cambiaso è diventato un punto di riferimento assoluto, giocando 32 partite, 28 dal primo minuto (record per lui) segnando 3 gol e servendo sei assist.

Cambiaso è corsa, forza di volontà, applicazione e dedizione, ma non solo: la sua qualità nella visione di gioco è sempre più evidente, e non è un caso se la fantastica verticalizzazione che ha mandato Vlahovic a segnare il bellissimo gol che ci ha regalato la Coppa Italia sia partita dal suo piede.

Non è un caso nemmeno che Cambiaso sia il terzo giocatore della Juventus per numero di occasioni create su azione in questa Serie A (33) dietro solo a Weston McKennie (38) e Federico Chiesa (37).