Juventus, Rugani rinnova fino al 2026

Rugani rinnova con la Juventus con opzione per un ulteriore anno

La Juventus trova un altro rinnovo come descrive Tuttomercatoweb.com. Infatti dopo l’ormai imminente rinnovo di Cambiaso, arriverà quello anche di Daniele Rugani difensore bianconero. L’accordo con Giuntoli era stato siglato già da tempo, percepirà circa 2 milioni di euro a stagione fino al 2026 con una possibilità di prolungamento anche per un ulteriore anno. Il calciatore si appresta a disputare con la Juventus la sua nona stagione diventando uno dei calciatori come maggiore stagioni disputate negli ultimi anni con i bianconeri.