Il match tra Luton Town e Chelsea si svolgerà sabato 30 dicembre 2023, alle ore 12:30 (ora del Regno Unito), presso lo stadio Kenilworth Road. Questa partita segna il ritorno del Chelsea a Kenilworth Road per la prima volta in campionato in oltre 30 anni, con la squadra di Pochettino che cerca di chiudere l’anno in modo positivo.

Luton-Chelsea, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Chelsea è nettamente favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno al 1.53 su snai e 1.56 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 4.50 mentre una vittoria del Luton (segno 2) si trova anche quota 5.58. Ecco la comparazione quote di Luton e Chelsea dei bookmakers:

Snai : Luton (1): 5.50 Pareggio (X): 4.50 Chelsea (2): 1.53

: Gol Gol : Luton (1): 5.55 Pareggio (X): 4.54 Chelsea (2): 1.58

: Sportbet : Luton (1): 5.58 Pareggio (X): 4.56 Chelsea (2): 1.56

:

Momento Luton

Il Luton Town, in cerca della terza vittoria consecutiva in Premier League, si trova in un momento di forma positiva dopo aver battuto il Newcastle 1-0 e vinto contro lo Sheffield United per 3-2. Questo successo è arrivato nonostante alcune assenze importanti nella squadra, tra cui Reece Burke e Dan Potts con problemi alla coscia, Marvelous Nakamba e Issa Kabore anch’essi infortunati. Carlton Morris è atteso di partire titolare dopo una buona prestazione dalla panchina contro lo Sheffield United.

Momento Chelsea

Il Chelsea, guidato da Mauricio Pochettino, si trova in una situazione di incertezza. La squadra ha avuto prestazioni altalenanti durante l’anno e si trova in una posizione inaspettata nella metà inferiore della classifica. Tuttavia, una vittoria tardiva contro il Crystal Palace ha dato speranza ai tifosi. Il Chelsea dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, tra cui Romeo Lavia, Enzo Fernandez, Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Reece James, Marc Cucurella e Robert Sanchez.

Luton-Chelsea , analisi finale e consigli

l match tra Luton Town e Chelsea presenta una sfida interessante, specialmente considerando la recente forma di entrambe le squadre. Il Chelsea, che ha mostrato una performance poco convincente in trasferta, si trova di fronte a un Luton Town che sta attraversando un buon momento di forma. Questo contesto rende la vittoria degli ospiti meno scontata di quanto si potrebbe pensare. Da un lato, il Chelsea, nonostante le sue difficoltà, possiede la qualità e l’esperienza per superare ostacoli come questo. Dall’altro, il Luton Town potrebbe sfruttare il proprio recente slancio e il vantaggio di giocare in casa per mettere in difficoltà il Chelsea. Si potrebbe quindi prevedere un esito di partita non decisamente a favore del Chelsea, con la possibilità di un pareggio o una vittoria sorprendente del Luton (1X).