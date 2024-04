Nella notte Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L'ex attaccante della Juventus, oggi allenatore dell'Independiente, ha accusato alcuni dolori al petto

Carlos Tevez è stato ricoverato nella notte in un ospedale di Buenos Aires. L’argentino, ex attaccane della Juventus accusava dei dolori al petto, ha chiesto assistenza medica ed è stato quindi portato in una clinica del quartiere di San Isidro, dove ha trascorso la notte.

Tevez, malore e ricovero: il comunicato della squadra che allena

L’ex attaccante della Juventus aveva già degli accertamenti prenotati in ospedale, in seguito ad alcuni problemi di salute avuti nei mesi scorsi, quando Tevez era caduto in casa e aveva sbattuto la testa. Il malore di ieri ha spinto il tecnico ad anticiparli, visto che si è recato in ospedale prima del previsto per i dolori al petto. Proseguirà gli esami in clinica a scopo precauzionale.

Nulla di grave, comunque, per l’Apache, come fa sapere anche l’Independiente, la squadra di cui è allenatore, tramite un comunicato ufficiale: “Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato”.