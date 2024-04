Bellingham consegna Clasico e Liga al Real Madrid in rimonta. Delirio Blancos al Bernabeu

Il Clasico parte subito a ritmi elevatissimi e il Barcellona al 6′ trova il vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo con il colpo di testa di Christensen che approfitta dell’uscita a vuoto di Lunin. Al 14′ Lucas Vazquez si procura il calcio di rigore dopo essere stato atterrato in area da Cubarsì. Dagli undici metri va Vinicius Jr che non sbaglia e pareggia i conti per il Real Madrid.

Festa Real per un Clasico che sa di Scudetto

Nel secondo tempo ritorna in vantaggio il club blaugrana con la rete di Fermìn Lopez al 69′ ma quattro minuti più tardi ritrova il pari il Real ancora con Lucas Vazquez protagonista che stavolta trova direttamente il gol sull’assist di Vinicius Jr. A far esplodere il Bernabeu ci pensa Bellingham al 91′ sulla palla messa in mezzo dal terzino spagnolo, davanti a Ter Stegen l’inglese non perdona. I Blancos volano a +11 e ipotecano lo Scudetto a 6 giornate dal termine della Liga.