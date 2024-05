FA CUP: Manchester City-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver conquistato la Premier League, il Manchester City di Guardiola vuole vincere l’ultimo titolo in palio dopo la delusione Champions. Per i Citizens non sarà facile perchè è pur sempre un derby e i Red Devils non faranno sconti. La gara andrà in onda su Dazn.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.