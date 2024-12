Empoli – Genoa 1-2: Colpo salvezza per Vieira al Castellani con Badelj e Ekuban

Primo tempo con un ritmo basso e molto tattico in cui l’Empoli prova a rendersi pericoloso ma il Genoa si difende bene e con ordine.

Gara vivace nel secondo tempo ma la spunta il Genoa

Cambia spessore la partita nella ripresa grazie alla rete di Badelj dopo meno di 60 secondi che sfrutta un pallone ribattuto a pochi metri dalla porta. Al 54′ arriva il rigore per i toscani a causa del fallo su Esposito. Sul dischetto va il numero 99 che però sbaglia per il super intervento di Leali. Il Genoa in contropiede fa paura e lo dimostra al 68′ quando Miretti serve in mezzo Ekuban che, nonostante il disturbo di Ismajli, riesce ad appoggiarla alle spalle di Vasquez. Prova a riaprirla Esposito al 74′ con un’ottima girata di testa sul cross perfetto di Anjorin. Non riesce più a sfondare il club toscano contro un Genoa rinato grazie a Vieira.

Tabellino del match

Reti: 46′ Badelj, 68′ Ekuban, 74′ Esposito

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (71′ De Sciglio), Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin (80′ Marianucci), Grassi (71′ Maleh), Henderson (60′ Fazzini), Cacace (80′ Ekong); Colombo, Esposito. All. D’Aversa

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (39′ Sabelli), Bani, Vasquez, Martin; Badelj (63′ Miretti), Frendrup; Zanoli (63′ Masini), Thorsby (82′ De Winter), Vitinha; Pinamonti (63′ Ekuban). All. Vieira

Arbitro: Antonio Rapuano

Ammoniti: 66′ Thorsby, 81′ Gyasi