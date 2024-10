Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Empoli-Inter, la gara andrà in onda su Dazn

Dopo il 4-4 rocambolesco contro la Juventus, l’Inter vuole tornare presto alla vittoria e per dimentare le ultime prestazioni con la squadra di Inzaghi che in alcuni tratti non ha brillato. Il tecnico conferma Zielinski, con Taremi che può insidiare Lautaro.

Empoli-Inter, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.