Equilibrio perfetto: a Marassi fra Genoa e Torino finisce 0-0

Poche emozioni fra Genoa e Torino

La partita tra Genoa e Torino si apre con ritmi bassi e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Nei primi minuti, le due squadre si studiano a lungo, evitando rischi inutili e privilegiando un gioco prudente. Il Genoa prova a costruire dal basso, ma fatica a trovare spazi tra le maglie compatte della difesa granata. Al 25′ Cross di Zanoli dalla destra, Badelj prova la conclusione al volo dal limite ma calcia sul fondo. Al 33′ una grande occasione per il Genoa: Zanoli serve al limite Frendrup che calcia a botta sicura, Ricci si immola e riesce a deviare il pallone sopra la traversa. Al 39′ il Torino costruisce una bella azione con Ricci che imbuca sulla destra per Adams, Sanabria manca il pallone in rovesciata ma ci arriva Vojvoda che colpisce il palo esterno. Al 46′ Finisce il primo tempo, 0-0 tra Genoa e Torino. Il secondo tempo a Marassi riprende sempre con ritmi sempre bassi e pochissime occasioni da entrambe le parti. Al 25′ appena entrato Karamoh tenta conclusione ma il suo tiro è murato. Al 40′ Sosa fa la sponda per Karamoh che con il piatto sinistro dal limite dell’area calcia fuori. Al 44′ ancora protagonista Karamoh che però gli viene annullato il vantaggio. Al 95′ l’arbitro Marinelli fischia 3 volte e finisce la partita: Genoa-Torino 0-0. Un pareggio corretto ci sarà tanbto lavoro da fare ancora per il Genoa e per il Torino.

Genoa-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 45′ Thorsby (G) st 47′ Mașini (G) st 90′ Tameze (T)

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj (st 22′ Vitinha), Frendrup; Zanoli, Pinamonti (st 33′ Balotelli), Miretti. A disp. Gollini, Sommariva, Marcandalli, Vogliacco, Messias, Bohinen, Melegoni, Ankeye, Pereiro, Masini, Norton-Cuffy. All. Vieira.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda (st 24′ Sosa); Adams (st 24′ Karamoh), Sanabria. A disp. Donnarumma, Paleari, Maripan, Lazaro, Dembele, Dalla Vecchia, Tameze, Vlasic, Njie. All. Vanoli.