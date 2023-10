Davids parla della sua Juventus

Presente all’evento TOGETHER – A Black&White Show, l’ex centrocampista della Juve Edgar Davids parla così del caso Pogba ai microfoni di SportPaper. Cosa pensa del momento che vive il francese? “Dirò direttamente a lui ciò che penso… Sicuramente una situazione non bella per nessuno”.

DAVIDS AI MICROFONI DI SAMUEL TAFESSE per SportPaper.it