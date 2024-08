ESCLUSIVA – Oscar Damiani: “Caso Koopmeiners? Preferisco il dialogo. La Roma riparte dalla certezza De Rossi”

Oscar Damiani: “La favorita è l’Inter. Il Milan leggermente indietro”

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore di Milan, Inter, Juventus e Napoli, intervistato, in esclusiva, ai microfoni di Federico Maria Santangelo per SportPaper.

Un suo giudizio sul mercato della Juventus.

“Giuntoli lavora sempre bene, lo sta facendo anche quest’anno. Mi sembra che abbia preso giocatori adatti e bravi, quindi sicuramente si è rinforzata, ma questo lo dirà il campo. Gli acquisti d’estate vanno bene, ma bisogna vedere cosa accade durante la stagione”.

Riguardo le parole di Gasperini su Koopmeiners, come vede la situazione?

“Gasperini è un grande allenatore, ha esperienza, sa gestire i campioni. Koopmeiners ha preso una decisione e ha fatto una forzatura, cosa che a me, personalmente, non piace, preferisco il dialogo. Ognuno prende le proprie decisioni e si assume le proprie responsabilità”.

Per quanto riguarda il Milan, invece?

“Dare giudizi prima è facile, ma il Milan qualcosa dovrà farla. Rispetto a Juventus e Inter è leggermente indietro”.

Il Napoli di Conte?

“Il Napoli ha preso un grande allenatore, che è una certezza. Anche in questo caso bisognerà comprendere se Osimhen resterà o andrà via. Qualcosa dovrà fare, è più indietro rispetto alle altre, ma ha un allenatore che sicuramente saprà dare un gioco e un’identità alla squadra molto forte”.

La Roma sta facendo un grande mercato, la Lazio sta cambiando, un suo parere sulle romane.

“La Roma ha una certezza importante che è De Rossi. La Lazio ha fatto qualcosa e viene da un buona stagione, pur non avendo grandi possibilità. Le romane sono leggermente indietro rispetto alle milanesi e alla Juventus. Baroni è un allenatore che stimo molto, saprà dare un gioco e un’identità alla squadra”.

Chi vede favorito, partendo dal mercato?

“Sicuramente l’Inter è la favorita”.