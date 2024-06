Euro2024: per gli scommettitori ci sono varie pretendenti al titolo

Euro 2024: per la vittoria, è triello Francia, Italia e Inghilterra, mentre i padroni di casa della Germania sono solo quarti. Questo è il pronostico di chi scommette online sulle quote vincente Europei, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Scommesse di Lottomatica.

Francia, Italia e Inghilterra valgono, insieme, il 65% della raccolta complessiva: il 27,4% è portato in dote dai Bleus, finalisti degli ultimi Mondiali. Sono loro i favoriti per la conquista del titolo continentale: sarebbe il terzo, dopo le vittorie nel 1984 e nel 2000. Alle spalle di Mbappé e compagni troviamo Italia e Inghilterra, ovvero le due finaliste dell’ultima edizione. La spuntano, con il 19,5% di puntate, gli azzurri, campioni in carica, mentre la nazionale dei tre leoni attrae il 18% di scommesse in chiave vincente.

Inseguono, invece, Germania e Spagna, le due formazioni che fin qui hanno mostrato di avere qualcosa in più delle rivali, chiudendo a punteggio pieno il proprio girone. Nonostante l’allure e lo storico nella competizione (record di partecipazioni, di finali disputate e di vittorie), i tedeschi sono solo quarti, con il 12% della raccolta. Non scalda la platea neppure la Spagna, con appena il 6% dei consensi. Poca fiducia in chiave vincente di Euro 2024 pure sull’Olanda (5%) e sul Portogallo (4,4%) dell’eterno Cristiano Ronaldo, al sesto Europeo.

Numeri delle scommesse sull’Italia agli europei

Sebbene, nella storia degli Europei, soltanto la Spagna sia stata in grado di aggiudicarsi due edizioni consecutive, nel 2008 e nel 2012, la conferma sul trono continentale dell’Italia stuzzica molti scommettitori. Per questo, l’Osservatorio propone un focus sugli azzurri, analizzando come hanno scommesso gli utenti sulle partite del girone della nazionale di Spalletti.

Prendendo in considerazione la tipologia di scommessa Esito finale, fiducia ben riposta per la sfida inaugurale contro l’Albania: l’81% ha correttamente pronosticato la vittoria dell’Italia. Per il big match contro la Spagna c’erano, invece, meno aspettative, come poi confermato dal campo: i preferiti, per la platea Lottomatica, erano gli iberici (53% di puntate sull’Esito 1). L’Italia si è ripresa il rango di favorita nell’incrocio decisivo con la Croazia: il 47% ha puntato sulla vittoria di Donnarumma e compagni, il 33% sul successo degli scaccati. L’esito corretto, ovvero il pareggio, è stato scelto e azzeccato dal 20% degli scommettitori.

L’Italia, dunque, è stata ben inquadrata dagli scommettitori come seconda forza del girone, alle spalle della Spagna, cui però sta davanti, e anche con un certo margine, a livello di chance di vittoria del torneo.

Gironi Europei: scommesse Passaggio Turno Euro2024

L’indagine sugli Europei di calcio 2024 ha anche preso in esame le previsioni degli scommettitori sul passaggio agli ottavi, nello specifico, le tipologie di scommessa Accoppiata passaggio turno non in ordine, dunque pronosticando il duo di testa, e in ordine, indovinando l’esatto piazzamento in classifica indicando quindi 1° e 2° posto.

Nei vari gironi, come atteso, le percentuali maggiori per il passaggio turno non in ordine sono appannaggio delle accoppiate ritenute, sulla carta, più accreditate: nel Gruppo A Germania-Svizzera (11%), nel Gruppo B Spagna-Italia (11,6%), nel Gruppo D Francia-Olanda (19,8%), nel Gruppo E Belgio-Ucraina (15%), nel Gruppo F Portogallo-Turchia (13,7%). Optando quindi per le più forti di ogni girone, anche in base al ranking per nazionali.

Ci si attendevano, dunque, poche sorprese, viste le basse percentuali delle altre accoppiate. Sul campo, uno dei risultati più inattesi è arrivato dal Gruppo D, dove l’Austria ha vinto il girone davanti alla favorita Francia, con l’Olanda relegata al 3° posto e la Polonia eliminata. Il passaggio del turno di Francia e Austria è stato scelto e indovinato dallo 0,9% della platea Lottomatica, con percentuali ancor più verso lo zero per chi ha correttamente pronosticato il piazzamento in classifica delle due.

Da segnalare il 2,9% di puntate rispettivamente su Germania-Ungheria, senza dunque la Svizzera, e su Spagna-Croazia, senza l’Italia, come pure l’1,9% di Portogallo-Repubblica Ceca e l’1,4% di Belgio-Romania.

Un aspetto, quello dei rapporti di forza tra le varie nazionali, che si ritrova anche osservando le scommesse sull’Accoppiata passaggio turno in ordine. Nel Gruppo A 13,2% per Germania prima e Svizzera seconda (4,4% per Germania-Ungheria), nel Gruppo B 8,5% per Spagna-Italia (3% per Spagna-Croazia, 2,2% per Italia-Spagna), nel Gruppo D 16% per Francia-Olanda (1,2% per Olanda-Francia), nel Gruppo E 11,2% per Belgio-Ucraina (1,4% per Belgio-Romania), nel Gruppo F 13,2% per Portogallo-Turchia (2,3% per Portogallo-Repubblica Ceca).

In entrambe le tipologie di scommesse, fa eccezione il Gruppo C, dove ci si aspettava – e il campo l’ha confermato – un esito incerto. L’accoppiata Inghilterra-Danimarca (8,2%) la spunta nel passaggio turno non in ordine, ma è incalzata da Inghilterra-Serbia (7,1%). L’Inghilterra era favorita per la vittoria del girone, ma si delineava un testa a testa tra Danimarca e Serbia alle sue spalle: 8% per Inghilterra-Serbia, 7,7% per Inghilterra-Danimarca. Alla fine, a passare il turno sono stati gli inglesi, primi ma sottotono, e i danesi, che hanno avuto la meglio di una convincente Slovenia, comunque terza e ripescata, solo in virtù dell’esito degli scontri diretti in fase di qualificazione, visto che le due nazionali erano pari considerando tutti gli altri criteri in caso di classifica avulsa.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/europei-2024