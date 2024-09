Europa League: Paredes gela la Roma (1-1) | All’Olimpico non basta Dovbyk

Parte questa sera la nuova avventura della Roma in Europa League, con tante incognite e poche le certezze dopo questo inizio di campionato. Dopo l’esonero di De Rossi, Ivan Juric deve ripartire dal 3-0 all’Udinese in una partita complessa come quella contro l’Athletic Bilbao. I giallorossi si affidano ancora una volta a Dybala per provare a battere la corazzata spagnola di Valverde, vecchia e dolce conoscenza della Roma. La squadra basca parte subito forte grazie ai movimenti di Prados, Capitan Williams(il fratello Nico si accomoda in panchina) e Gomez. Partita bloccata quella dell’Olimpico, con Baldanzi che fa su e giù tra centrocampo e attacco per dare una mano ai compagni di squadra. Al 21′ bella azione della squadra di Juric con un cross di Cristante anche se però Dybala spreca tutto. I giallorossi hanno preso fiducia ed insistono grazie alle agli inserimenti dei terzini che tentano il cross in mezzo per la testa di Dovbyk. Ed è proprio l’attaccante ucraino a portare in vantaggio al 32′ la squadra giallorossa grazie ad un colpo di testa dell’ex Girona, servito perfettamente da Angelino. 2 sono i minuti di recupero di questa prima frazione di gioco, con i baschi che provano a pareggiare i conti.

Bene i giallorossi nel primo tempo | Male nella ripresa

Comincia la ripresa subito con un cambio per la formazione di Juric, che sostituisce Dybala con Soulè. I giallorossi vanno forte come nel primo tempo e sfriorano il raddoppio proprio con il calciatore argentino, che però deve arrendersi davanti a Agirrezabala. Cambia però anche Valverde, che sostituisce Djalò e Prados per Nico Williams ed Ander Herrera. Altra sostituzione per la Roma con Juric che toglie Baldanzi per Nicolò Pisilli. Partita molto spezzettata e dettata dai molti cambi. C’è l’esordio anche per Abdulhamid, che prende il posto dell’infortunato Cellik. Cresce l’intensità della squadra basca, che aumenta il ritmo con i giallorossi che si schiacciano nella loro 3-4 campo. Ultimi cambi per la squadra di Juric, che corre ai ripari e inserisce Paredes e Shomurodov per Konè e Dovbyk, usciti stremati dal campo. A 5′ minuti dalla fine arriva però la doccia gelata per i giallorossi perchè è Paredes a pareggiare i conti e portare i baschi sul risultato in parità. Termina così la sfida dell’Olimpico con il risultato di 1-1.

Roma-Athletic Bilbao, il tabellino:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (dal 26′ st Abdulhamid), Kone (dal 36′ st Paredes), Cristante, Baldanzi (dal 19′ st Pisilli), Angelino; Dybala (dal 1′ st Soulé), Dovbyk (dal 36′ st Shomurodov). A disp.: Soulé, Pisilli, Abdulhamid, Paredes, Shomurodov. All. Juric

ATHLETIC (4-2-3-1): Agirrezabala; Berchiche, Vivian (dal 35′ st Unai Nunez), Paredes, Gorosabel (dal 24′ st De Marcos); Prados, Ruiz de Galarreta; Williams, Gomez (dal 24′ st Berenguer), Djalo; Gorka. A disp.: De Marcos, Berenguer, Unai Nunez. All. Valverde

Reti: 32′ pt Dovbyk, 41′ st Paredes

Ammoniti: Koné, Gorosabel, Berchiche, Baldanzi, De Marcos

Recupero: 2′ pt, 6′ st