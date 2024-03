Europa League, Scamacca torna al gol ma i legni fermano l’Atalanta: a Lisbona finisce 1-1

Sporting e Atalanta scendono in campo per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Al 17′ vanno in vantaggio i padroni di casa grazie a una disattenzione difensiva dell’Atalanta: Trincao apre per Paulinho che a campo aperto incrocia e non lascia scampo a Musso. Lo Sporting concede tanto, ma l’Atalanta prima con Holm e poi con Scamacca trova il palo a negarli la gioia del gol. Al 39′ però, arriva finalmente il pareggio grazie alla freddezza di Scamacca che conclude sfruttando l’errore della retroguardia portoghese.

Sporting e Atalanta pareggiano il primo round

Nella ripresa giocata clamorosa di Lookman al 58′ ma il palo ancora una volta ferma i bergamaschi. Al 62′ arriva anche il primo palo dello Sporting: su un croos dalla destra salta più in alto di tutti Coates che centra il legno con Musso battuto. Finisce qui, tante emozioni a Lisbona ma Sporting e Atalanta pareggiano e rimandano ogni discorso alla gara di ritorno.

Sporting-Atalanta, risultato e tabellino

Risultato: 1-1

Marcatori: 17′ Paulinho, 39′ Scamacca

Sporting (3-4-3): Israel; Quaresma, Coates, Diomande (45′ St. Juste); Genny Catamo, Koindredi (45′ Hjulmand), Morita (84′ Braganca), Reis; Edwards (45′ Gyökeres), Paulinho (69′ Esgaio), Trincao. Allenatore: Rúben Amorim.

A disposizione: Braganca, Pinto, Silva, Quenda, Fresneda, St. Juste, Luìs Neto, Hjulmand, Nuno Santos, Pontelo, Esgaio, Gyökeres.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien (45′ Scalvini), Kolasinac; Holm (90′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk (72′ Koopmeiners); Lookman (72′ De Ketelaere), Scamacca (82′ Touré). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Toloi, Scalvini, Zappacosta, Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker, Vismara, Koopmeiners, De Ketelaere, Touré.

Ammoniti: Hien, Edwards, Scalvini, Djimsiti

Recupero: 2’pt, 4’st.