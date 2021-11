Fantacalcio, i consigli per la quindicesima giornata di A

Al via la 15a giornata di A, ecco i consigli per la vostra fantaformazione, partita per partita:(per i ruoli facciamo riferimento al fantacalcio modalità classica)



Atalanta-Venezia

L’Atalanta di Gasperini è una delle squadre più in forma della A, viene da 3 vittorie consecutive e non vuole fermarsi di fronte al neopromosso Venezia, fin qui lieta sorpresa del campionato. Ancora assente Gosens, in attacco potrebbe rivedersi dal primo minuto Muriel, dopo essere rimasto a riposo per tutti i 90 minuti nella storica vittoria sul campo della Juventus. Anche Pessina cerca spazio e potrebbe far rifiatare Pasalic, ma non è da escludere l’opzione Malinovsky. Confidiamo nel successo dei nerazzurri, dunque meglio evitare di schierare giocatori lagunari, soprattutto portieri e difensori. L’unica eccezione può essere Aramu, rigorista, apparso uno dei pochi pericolosi anche contro l’Inter.

Consigliati: Malinovski, Muriel, Zapata

Sconsigliati: Ampadu, Haps, Romero

Scommesse: Aramu, Pessina

Squalificati: Nessuno









Fiorentina-Sampdoria

La Fiorentina di Italiano cerca il riscatto interno, dopo la clamorosa sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli. Vlahovic e Saponara sono pronti a guidare la riscossa contro una Samp apparsa in ripresa ma ancora non guarita del tutto. Sarà dura per gli uomini di D’Aversa fare punti su un campo difficile come quello di Firenze, meglio evitare dunque il sempre altalenante Audero o il troppo aggressivo Adrien Silva, probabile sostituto di Ekdal. Intoccabile invece Candreva, uno dei più in forma del campionato, mentre Caputo sembra lontano dalla forma migliore, così come Quagliarella. Fiducia al portiere viola Terracciano, contro l’abulico attacco doriano potrebbe anche restare imbattuto.

Consigliati: Candreva, Vlahovic, Terracciano

Sconsigliati: Audero, A.Silva, Caputo

Scommesse: Saponara, Thorsby

Squalificati: Ekdal

Verona-Cagliari

Il Verona di Tudor dopo lo stop esterno subito in casa della Samp vorrà rifarsi contro il Cagliari di Mazzarri, sempre più in crisi ed incapace di battere la Salernitana tra le mura amiche. Simeone e Joao Pedro sono gli intoccabili, così come Barak che continua a regalare bonus. Non convocato Cragno, al suo posto Radunovic: noi non lo consigliamo. Nel Verona la sorpresa può essere Ilic, nel Cagliari invece Pavoletti. Strootman appare lontano dalla forma migliore.a non guarita del tutto.

Consigliati: Barak, Joao Pedro, Simeone

Sconsigliati: Radunovic, Strootman, Zappa

Scommesse: Ilic, Pavoletti

Squalificati: nessuno

Salernitana-Juventus

La Salernitana di Colantuono, rinfrancato dal pari ottenuto allo scadere nella sfida salvezza contro il Cagliari, sogna lo sgambetto ai danni della Juventus, che continua a zoppicare come dimostra l’ultima sconfitta interna contro l’Atalanta. Piove sul bagnato per Allegri, che dovrà fare a meno di Chiesa e McKennie, e quindi avrà gli uomini contati. Dybala dovrà trascinare i suoi alla vittoria, mentre Morata, incoraggiato dal suo mister, potrebbe finalmente tornare al gol. Nei campani out anche Gondo oltre a Ribery, dunque spazio al tandem Djuric-Bonazzoli: il secondo continua a dimostrarsi l’unico pericoloso. Szczesny dovrebbe restare imbattuto, Cuadrado è diffidato e potrebbe riposare. Scommessa? Occhio a Kulusevski, nel secondo tempo la sua freschezza potrebbe essere l’arma in più dei bianconeri.

Consigliati: Dybala, Morata, Szczesny

Sconsigliati: Belec, Djuric, Rabiot

Scommesse: Bonazzoli, Kulusevski

Squalificati: nessuno

Inter-Spezia

L’Inter di Inzaghi è sicuramente la squadra più in forma in questo momento, e non dovrebbe aver troppi problemi a sbarazzarsi dell’indecifrabile Spezia dell’ex Thiago Motta. Piccola emergenza difesa per i padroni di casa, che oltre a De Vrij dovranno fare a meno anche del suo sostituto Ranocchia: al suo posto pronto D’Ambrosio, sempre un fattore sui calci piazzati. Out anche Darmian, al suo posto Dumfries che però appare ancora timido, mentre Martinez e Dzeko vogliono continuare a stupire. Nello Spezia probabile turnover, con Nzola unico sicuro del posto.

Consigliati: D’Ambrosio, Dzeko, Martinez

Sconsigliati: Nikolaou, Gyasi, Provedel

Scommesse: Di Marco, Nzola

Squalificati: nessuno

Bologna-Roma

Il Bologna di Mihajlovic, rivelazione di questo inizio di stagione, vuole continuare a stupire e a sognare un posto in Europa, ma dovrà vedersela contro l’agguerrita Roma di Mourinho, che appare sempre più in crescita, come testimonia la vittoria sofferta ma meritata contro il sempre ostico Torino. Abraham e Zaniolo possono creare grossi problemi alla retroguardia avversaria, mentre Arnautovic e Barrow sono i felsinei più pericolosi. Probabile partita ricca di gol, meglio evitare entrambi i portieri. Mancini non segna da tempo, potrebbe essere l’occasione per tornare a farsi valere sui calci piazzati. Lungo stop per Pellegrini, al suo posto confermato Diawara.

Consigliati: Abraham, Arnautovic, Zaniolo

Sconsigliati: Rui Patricio, Medel, Skorupski

Scommesse: Mancini, Soriano

Squalificati: nessuno

Sassuolo-Napoli

Il Sassuolo di Dionisi dopo aver affondato il Milan attende la capolista Napoli, ora da solo in vetta alla classifica dopo il roboante 4-0 rifilato alla Lazio. Gli emiliani giocano un calcio abbastanza propositivo, il che può fornire spazi interessanti per i vari arcieri di Spalletti, Mertens ed Insigne su tutti. Dall’altra parte Berardi è apparso in grande spolvero, e potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia napoletana. Politano è finalmente guarito dal covid, ma partirà dalla panchina.

Consigliati: Berardi, Insigne, Mertens

Sconsigliati: Mario Rui, Rogerio, Toljan

Scommesse: Elmas, Frattesi

Squalificati: nessuno





Genoa-Milan

Sfida amarcord al Marassi, con il Genoa di Shevchenko (che ha appena conquistato il suo primo punto sul campo dell’Udinese) che attende il Milan di Pioli, crollato nell’ultima sfida casalinga contro il Sassuolo. L’ucraino continua ad avere l’infermeria piena, anche se spera di recuperare Destro, anche fosse solo per uno spezzone. Nei rossoneri sempre out Giroud, e quindi Ibra sarà costretto a fare gli straordinari. Tonali e Kessie pronti a ricomporre il duo titolare in mediana, così come in difesa ci sarà Tomori, recuperato e pronto a prendere il posto dello squalificato Romagnoli. Il Genoa molto probabilmente ripeterà la partita difensiva vista contro Roma ed Udinese, occhio però alla velocità di Ekuban. Nel Milan la sorpresa può essere Messias sin dall’inizio.

Consigliati: Ibrahimovic, Leao, Maignan

Sconsigliati: Masiello, Sabelli, Saelemaekers

Scommesse: Ekuban, Messias

Squalificati: Romagnoli

Torino-Empoli

Il Torino di Juric non può fallire l’appuntamento casalingo contro il sorprendente Empoli di Andreazzoli. Dopo tante prove discrete ma avare di punti ecco che i granata devono assolutamente tornare alla vittoria, ma per farlo non potranno contare sul loro capitano Belotti, di nuovo ai box per infortunio, così come Djidji in difesa. Tocca a Sanabria caricarsi il peso dell’attacco torinese sulle spalle, e insieme a Brekalo siamo convinti che potrebbero dare soddisfazioni. Dall’altra parte Pinamonti continua a stupire, mentre Cutrone appare ancora un corpo estraneo. La velocità di Singo potrebbe fare la differenza.

Consigliati: Brekalo, Pinamonti, Sanabria

Sconsigliati: Cutrone, Parisi, Vojvoda

Scommesse: Singo, Henderson

Squalificati: nessuno

Lazio-Sarri

Sarri e i suoi uomini a caccia del riscatto dopo la terribile batosta subita a Napoli, con la Lazio apparsa perennemente in balia dei campani. Leiva e Lazzari dovrebbero riprendersi il posto dall’inizio, mentre Zaccagni prova ad insidiare uno tra Pedro e Felipe Anderson. Nell’Udinese mancherà Pereyra, ed il tucumano è un’assenza molto pesante, visto che è il cervello delle azioni offensive friulane. Walace ed Arslan sono molto affezionati al “giallo”, e non ci fidiamo di loro in una partita che potrebbe diventare spigolosa, mentre Deulofeu è incostante ma sempre temibile.

Consigliati: Immobile, Milinkovic Savic, Pedro

Sconsigliati: Arslan, Hysaj, Walace

Scommesse: Deulofeu, Molina

Squalificati: Luiz Felipe