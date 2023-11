La decisione di giocare Fiorentina – Juventus nonostante l’alluvione in corso continua a suscitare polemiche. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha sottolineato che la scelta di disputare la partita spetta esclusivamente alla Lega Calcio di Serie A. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha inizialmente affermato che il rinvio della partita non fosse una priorità, ma in seguito ha elogiato la Curva Fiesole per il loro impegno nella pulizia delle zone colpite dall’alluvione.

Allo stesso tempo, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha concordato sottolineando che una partita di calcio non può essere la priorità quando ci sono comuni in difficoltà a causa dell’alluvione. Diversi leader locali e il sindaco stanno lavorando incessantemente con la protezione civile e i volontari per aiutare le persone colpite dall’alluvione, mentre Nardella ha espresso la speranza che il buonsenso prevalga in questa situazione.