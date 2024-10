Genoa-Fiorentina, esordio rimandato per Balotelli | Le ultime e le probabili formazioni

Balotelli torna in Serie A ed è pronto ad un nuovo esordio. Dopo le esperienze con le maglie di Inter, Milan e Brescia, ultima squadra nella massima serie italiana, SuperMario ripartirà dalla sponda rossoblù di Genova. Annunciato nei giorni scorsi, il calciatore non sarà convocato per la sfida sfida del turno infrasettimanale contro la Fiorentina, avversario complicatissimo viste anche le condizioni e il numero di gol segnati nelle ultime tre gare, ben 15, come comunicato dal tecnico, Alberto Gilardino. L’arrivo di Balotelli potrebbe dare nuova linfa ed entusiasmo ad una squadra dilaniata dagli infortuni e dai risultati negativi di questa prima fase di campionato.

Naturalmente, visto il lungo stop seguito dal termine dell’ultima esperienza all’Adana Demirspor, il numero 45 sarà assente contro i viola, ma potrebbe esserci, diversamente, nella sfida di lunedì sera a Parma. Gilardino ritrova Badelj, ed è una boccata d’aria, che potrebbe tornare tra i titolari accanto a Frendrup. Resta da comprendere chi giocherà in attacco accanto a Pinamonti. Aperto il ballottaggio Thorsby-Ekhator, con il primo che sembra essere destinato ad avere la meglio. Viola, invece, con i titolarissimi. Verso la titolarità Richardson con Adli in diga di mediana. Confermato Bove con Colpani e Beltran sulla trequarti.

Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: