UFFICIALE – Balotelli al Genoa, c’è la firma | L’attaccante torna in Serie A

“Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti. Benvenuto a Genova, Super Mario! “.

Balotelli al Genoa, ci siamo

Con questo comunicato, il Genoa di Zangrillo ha annunciato l’arrivo di Mario Balotelli, calciatore che torna in Serie A dopo l’esperienza in Turchia.