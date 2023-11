Intervenuto da As, Julen Guerrero, papà di Jon, ha elogiato quanto fatto da Josè Mourinho, visto che il figlio dell’ex Real si trova in giallorosso nella squadra primavera di Mister Guidi.

Guerrero: “Roma, esperienza positiva”

Suo figlio Julen Jon, che ha disputato un’ottima stagione con l’Amorebieta, è di proprietà del Real Madrid e attualmente gioca in prestito alla Roma. Come si trova in Italia e come vede questa esperienza?

“Beh, la verità è che è buona. È un’esperienza positiva, buona. Si va in un altro Paese, è un’altra forma di calcio, un altro modo di lavorare. Si vive anche un’esperienza per conto proprio, che ti aiuta anche a livello personale. Credo che in questo caso si tratti di un’esperienza molto proficua. E in questo senso, sta lavorando giorno per giorno, cercando di continuare a crescere, che è l’obiettivo”.

Ha avuto modo di allenarsi con Mourinho?

“Sì, si è allenato diversi giorni, la verità è che lo ha trattato molto bene. Da quello che mi dice, accoglie molto bene i giovani, cerca di aiutarli e, beh, tutta l’esperienza che accumulerà allenandosi con lui e con i giocatori della prima squadra gli sarà utile”.

Di solito va a trovarlo a Roma?

“Sì, di solito vado ogni quindici giorni, ogni tre settimane, cerco di andare a passare due o tre giorni con lui”.