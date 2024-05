Atalanta-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver festeggiato la vittoria dell’Europa League, l’Atalanta torna in campo con la possibilità di arrivare terza a fine campionato se dovesse battere Torino e Fiorentina ma escluderebbe il sesto posto (la Roma) dalla prossima Champions League. I nerazzurri sono rimasti imbattuti per sette partite consecutive coi granata (5V, 2N) prima di perdere la più recente per 3-0 in trasferta. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 26 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Adopo, Bakker; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric