Napoli-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli con una vittoria potrebbe chiudere il campionato al nono posto in caso di pareggio o sconfitta in contemporanea del Torino. Nelle ultime due trasferte del Lecce al Maradona in Serie A sono arrivati una vittoria e un pareggio per il club pugliese. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 26 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Berisha, Ramadani, Pierotti; Krstovic, Piccoli. All. Gotti