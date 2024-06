Belgio-Slovacchia, probabili formazioni e dove vederla

Il Belgio comincia la sua avventura tedesca alla Frankfurt Arena dove affronterà la Slovacchia dell’ex allenatore del Napoli Calzona. Nelle ultime due edizioni degli Europei, la Nazionale belga è sempre uscita ai quarti di finale e nella sua storia non ha mai raggiunto la semifinale di questa competizione, tranne nel 1980 quando perse la finale contro la Germania dell’Ovest. Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay lunedì 17 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Belgio-Slovacchia

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Theate, Vertonghen, De Cuyper; Witsel, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. All. Tedesco

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, De Marco; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin. All. Calzona