Austria-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Alla Dusseldorf Arena arrivano i vice campioni del mondo della Francia contro gli austriaci allenati da Rangnick. L’Austria ha vinto solo una delle ultime 10 partite contro i francesi in tutte le competizioni (2N, 7P), 3-1 a Vienna nelle qualificazioni al Mondiale in Sudafrica nel settembre 2008. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay lunedì 17 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Austria-Francia

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Grillitsch, Seiwald; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch. All. Rangnick

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Pavard, Konatè, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappe; Thuram. All. Deschamps