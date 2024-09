Ibrahimovic a colloquio con Fonseca | Il Milan non può più sbagliare

Il destino di Paulo Fonseca è strettamente e inesorabilmente legato al derby. Dopo un avvio a rilento, il peggiore negli ultimi anni del Milan, adesso la sua panchina è in bilico e al derby si gioca tutto. Il Milan non può permettersi di continuare a viaggiare su questi ritmi blandi e deludenti, che hanno portato i tifosi a scagliarsi contro squadra e società martedì sera al termine della partita contro il Liverpool. Fonseca ha le ore contate, ormai si sa, ma Ibrahimovic vuole fare un ultimo tentativo per alleggerire la testa della squadra.

Ibrahimovic mette in stand-by Fonseca | La testa deve essere tutta sul derby

A fronte di questo, per fargli vivere al meglio questo derby, partita sentitissima e che il Diavolo non vince da addirittura sei occasioni, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un colloquio con Paulo Fonseca in occasione dell’allenamento di ieri, dove i due sono stati anche immortalati in una foto che li vede sorridenti nel momento del saluto. Non una conferma di prolungamento del rapporto professionale, scrive il quotidiano, “ma un’indicazione di stand-by: come se (quasi) tutto, in qualche modo, fosse già deciso, ma che ci si deve dare una sorta di “tregua”, poiché c’è ancora bisogno di star con la testa sul presente. Almeno per chi sarà in campo”.