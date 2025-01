Inter – Empoli, nerazzurri chiamati a vincere | Le formazioni

All’Inter serve una vittoria, ancora c’è l’amaro in bocca per non aver vinto il recupero col Bologna, in casa Inter non vogliono altri passi falsi, con l’Empoli serve una vittoria e tre punti per non perder terreno dalla vetta e sfruttare eventuali passi falsi del Napoli.

Probabili formazioni Inter-Empoli pronostico Serie A

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace, Pezzella Giu.; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.