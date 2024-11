Inter, fuori Dimarco e dentro Darmian contro l’Arsenal | Obiettivo: fermare Saka

Inzaghi pensa alla mossa tattica sulla fascia sinistra. Non ci sarà Federico Dimarco, a cui sarà concesso un turno di riposo anche in vista del prossimo big match contro il Napoli, ma ci sarà Matteo Darmian. L’idea del tecnico è quella di porre una marcatura ad hoc per Bukayo Saka, e Darmian sembra perfetto per questo ruolo. Insieme a Bastoni dovrà arginare, raddoppiare e non far scatenare sulla fascia destra il nazionale inglese.

Inter, Darmiam su Saka e Dimarco a partita in corso

Ogni scelta è chiaramente una rinuncia e Inzaghi preferisce coprirsi un po’ sulla sinistra, anche perché Saka è uno dei migliori esterni del mondo, in grado di segnare o far segnare con una facilità impressionante. Nulla esclude che poi a partita in corso possa esserci spazio per Dimarco, che può sicuramente aumentare la pericolosità offensiva dell’Inter.