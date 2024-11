Inter-Arsenal, dubbi su Bastoni | Inzaghi prepara quattro cambi

L’Inter, dopo la difficile vittoria contro il Venezia, si prepara per la notte di Champions League contro l’Arsenal di Arteta, che come i nerazzurri arriva da un periodo caratterizzato da alti e bassi.

Le condizioni di Alessandro Bastoni

Uscito acciaccato (pare solo crampi) dalla sfida di domenica sera contro i lagunari, Alessandro Bastoni oggi ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare al meglio per il big match contro i londinesi. Come affermato in conferenza stampa da Simone Inzaghi, se il centrale interista sarà arruolabile al 100% , partirà dal primo. Il tecnico neroazzurro però non vuole prendersi nessun rischio, consapevole anche che domenica a San Siro arriva la capolista Napoli.