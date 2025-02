Il derby d’Italia si avvicina, in casa Inter arrivano importanti novità per quanto riguarda le condizioni di uno dei giocatori più importanti, Marcus Thuram. L’attaccante francese oggi non ha lavorato in gruppo, di conseguenza rimane in forte dubbio per il match contro i bianconeri.

Inter, Thuram out, Bastoni e Dimarco in campo

Ieri il giocatore ha svolto degli accertamenti i quali non hanno evidenziato lesioni. A questo punto le condizioni del francese sono da rivalutare giorno per giorno. L’attaccante nerazzurro, nonostante non ci siano lesioni, ha subito un trauma contusivo e sente fastidio alla caviglia sinistra. Mancano due giorni per tornare in forma e Thuram potrebbe ritrovare la giusta salute per scendere in campo contro la Juventus. Allo stesso tempo il tecnico e lo staff potrebbero anche pensare di lasciarlo riposare un turno per evitare peggioramenti.

Per Simone Inzaghi ci sono anche buone notizie, arrivano da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Entrambi i difensore dell’Inter hanno svolto allenamento in gruppo e quindi sono a disposizione per la sfida di domenica sera allo Stadium. L’esterno ha superato quindi l’attacco febbrile accusato negli ultimi giorni, mentre Bastoni era stato sostituto a metà ripresa contro la Fiorentina lunedì per un problema alla coscia.