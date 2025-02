Calciomercato Juventus: per l’estate si punta Adeyemi

La Juventus, reduce da un mercato invernale positivo con gli innesti di Kolo Muani, Renato Veiga, Alberto Costa e Lloyd Kelly, starebbe già pensando a come impostare il mercato estivo. Nel pre-partita di ieri sera Giuntoli ha confermato che a giugno proveranno a trattare col Psg per ottenere il cartellino di Randal Kolo Muani, ma la società bianconera non si fermerà solamente a questo.

Adeyemi obiettivo concreto per l’estate 2025

Come riportato da ‘Calciomercato.com’, la Juventus starebbe valutando molto attentamente l’obiettivo del Napoli della recente sessione di calciomercato, Karim Adeyemi. Il tedesco classe 2002,che andrebbe in scadenza nel giugno del 2026, è valutato dal suo club di appartenenza, il Borussia Dortmund, circa 50 milioni; i bianconeri se effettivamente vorranno puntare sul talento tedesco dovranno quindi fare un ulteriore sforzo economico. La trattativa è dunque complicata ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza e far abbassare le pretese da parte del Borussia.