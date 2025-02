Il dt bianconero, Giuntoli, rassicura tutto l’ambiente per il futuro di Kolo Muani. Il giocatore, appena arrivato dal Paris Saint-Germain, ha avuto un impatto devastante: con la maglia della Juve ha messo a segno 5 gol in 4 partite.

Juventus, il futuro di Kolo Muani è a Torino

La storia tra Kolo Muani e la Juventus continuerà anche dopo la fine del campionato in corso. A rassicurare tutti è il dt bianconero. Cristiano Giuntoli, dt della Vecchia Signora, ha così dichiarato a Sky Sport: “Siamo molto contenti del mercato fatto in inverno. I rapporti con il Psg sono ottimi. Lontani dall’inizio del mercato abbiamo fatto un bel lavoro muovendoci per tempo e bruciando quindi la concorrenza. C’è la volontà di tornare a sedersi a giugno con il Psg per trovare un accordo”.