Calciomercato Juve, tre giocatori nel mirino delle big d’Europa

Tempo di decisioni per la Juve. Nonostante il mercato estivo sia ben lontano, non manca l’interesse dei big club per 3 calciatori chiave dei bianconeri. Interesse che potrebbe tradursi in un offerta concreta a giugno.

Juve, Di Gregorio piace al Manchester City

Il primo nome della lista è quello di Di Gregorio. I Citizens – come riporta da Paolo Bargiggia – starebbero preparando l’assalto per il portiere. In tal caso sarebbe difficile per la Juventus trattenere il classe ’97, considerando l’enorme disponibilità economica del club inglese. I bianconeri potrebbero sperare solamente nell’eventuale volontà del calciatore di rimanere a Torino.

Juve, dall’Europa interesse anche per Yildiz e Cambiaso

Lo riporta Calciomercato.com. Dall’estero diverse società starebbero seguendo il turco e l’italiano. Cambiaso era già finito nel mirino del City questo gennaio. Yildiz invece, è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, non è un caso quindi che faccia a gola molti big club.

Per adesso però non sono ancora chiari i nomi della squadre interessate ai due bianconeri. Non resta quindi che aspettare la prossima finestra di mercato per vedere quale sarà il futuro di Yildiz e Cambiaso.