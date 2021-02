Dopo aver ascoltato l’arbitro Valeri e Zlatan Ibrahimovic, la procura federale ha sentito la versione dei fatti dell’attaccante dell’Inter

Il violento scontro verbale e il faccia a faccia tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia, ha spinto la procura federale ad aprire un’inchiesta. Dopo aver ascoltato la posizione dell’arbitro Valeri e quella dello svedese, nella mattinata di ieri, è toccato all’attaccante dell’Inter. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, vicino a Lukaku c’erano l’avvocato del club Capellini e il sostituto procuratore Esposito. Lukaku ha parlato per circa mezzora davanti al procuratore federale Chinè.

Il belga ha motivato la sua reazione spiegando il forte legame che ha con la madre, quest’ultima è stata il mezzo utilizzato da Ibrahimovic per offendere Lukaku. Non c’è stato un accenno al razzismo, quindi la condotta del rossonero sarà ritenuta gravemente antisportiva e non discriminatoria. Lo svedese rischia solamente due turni di stop che dovrà scontare nella prossima edizione di Coppa Italia. Come riferisce la rosea, la sensazione è quella che si possa arrivare ad un patteggiamento che riudrebbe la pena ad entrambi.