Inter, sondaggio del Monza per Correa | Lo scenario

Inter, Correa vorrebbe rimanere in Italia

Joaquin Correa sembra essere destinato a partire. L’argentino si sta allenando ad Appiano Gentile, ma secondo Simone Inzaghi per la prossima stagione non ci sarà spazio per lui. E molte squadre sono interessate all’attaccante tra cui il Monza che ha cominciato ad effettuare i primi sondaggi. Il tucu preferirebbe rimanere in Italia dopo l’esperienza dello scorso anno al Marsiglia come rivela Tuttomercatoweb. Nelle scorse ore c’è stato l’interessamento anche dell’Aek Atene.