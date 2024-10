Juric: “In Svezia abbiamo fatto una grande partita. Le Fèe ha recuperato. Monza? Come una piccola finale”

Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa il match di campionato contro il Monza.

Juric: “Hummels e Dybala da valutare”

Il punto sugli infortunati.

“Hummels sta meglio e vedremo nel prossimo allenamento se sarà pronto. Stesso discorso per Dybala. Le Fée si è allenato con noi e sta bene”.

Che squadra è il Monza?

“Il Monza gioca bene, ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, c’è ancora l’eredità di Palladino. Contro l’Inter mi hanno fatto una grande impressione e li ho visti dal vivo”.

La sconfitta europea ha evidenziato le difficoltà della Roma?

“Resto dell’idea che in termini di intensità e gioco abbiamo fatto una grande partita. Ci sono da migliorare altre cose, non quella, il dato fisico è stato ottimale, la squadra è in crescita. Alcuni problemi li ho visti con il Venezia nel primo tempo. In Svezia abbiamo avuto 5-6 occasioni nitide, negli spazi chiusi ci vuole qualità ma anche lavoro sulla posizione del corpo per giocare bene negli ultimi metri. Per me è su quello che abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo migliorare in quello”.

Cosa serve per poter competere su più competizioni?

“Abbiamo grossi margini di miglioramento come squadra, mi è piaciuta la gara in Europa, anche se abbiamo perso. L’obiettivo principale è andare avanti, dobbiamo crescere tutti per competere con gli altri, in campionato ci stiamo avvicinando. Per competere su due fronti dobbiamo usare più giocatori possibili, in questo momento tra l’infortunio di Saelemaekers e la situazione di Zalewski siamo un po’ in deficit. Vediamo che succede”.

C’è la possibilità che i ragazzi siano ancora legati a De Rossi?

“Penso che capitan Pellegrini ha spiegato bene tutto… c’era lo choc ma anche una mentalità forte. I ragazzi stanno facendo bene, sono soddisfatti e vedo molti più passi in avanti rispetto a quello che mi aspettavo”.

Giocare ogni tre giorni le crea difficoltà per realizzare il progetto tattico che ha in mente?

“Andiamo passo per passo, alcune cose mi vanno bene, altro le voglio cambiare, ma non voglio stravolgere nulla. Giovedì volevamo fare ampio turnover per vedere tutti i giocatori, siamo tornati alle 5, poi oggi rifinitura e speriamo di recuperare al meglio. Abbiamo poco tempo per recuperare ma va bene così”.

Cosa le hanno trasmesso i tifosi dal suo arrivo?

“La partecipazione dei tifosi è fantastica, può trasformarsi in qualcosa di bellissimo, ci sono sempre anche se non sono contenti adesso. Fare la terza vittoria sarebbe un altro passo importante in classifica, per me è come una piccola finale… vincere quest’ultima partita del ciclo sarebbe fantastico”