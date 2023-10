Dopo lo stop per gli Europei, ritorna la Serie A. Domenica 22 alle ore 20.45 assisteremo al big match Milan-Juventus. In virtù del grande scontro, in casa Juventus, mister Allegri non è sicuro di poter avere Chiesa a disposizione.

Juventus, le ultime verso Milan-Juventus

Smaltita la lombalgia per Vlahovic arriva la conferma per la maglia da titolare. Mister Allegri non sembrerebbe aver dubbi sulla conferma della presenza del giocatore serbo contro il big match di domenica sera 22 in casa dei Diavoli. Mentre i dubbi sono in essere circa la presenza di Chiesa, infatti come riporta Juventusnews24, l’attaccante bianconero, oggi ha svolto un allenamento personalizzato. Invece è previsto per domani il ritorno di Bremer, Gatti, Kean, Kostic, Locatelli, McKennie, Rabiot e Weah che faranno un allenamento pomeridiano.