Juventus, ansia per Bremer: si teme un lungo stop

Thiago Motta incrocia le dita per l'infortunio di Bremer: le ultime

La “Gazzetta dello Sport” riassume la situazione infortuni della Juventus di ieri. Dopo novanta minuti di battaglia, la Vecchia Signora ha vinto la partita contro il Lipsia. Nei primi dieci minuti nella Red Bull Arena è uscito per primo Gleison Bremer, poi anche Nico Gonzalez ha chiesto la sostituzione.

Per Bremer si attende il test odierno al J Medical, ma le prime impressioni non sono rassicuranti: il timore più grande è che il brasiliano possa essersi infortunato al crociato. Nella giornata di oggi, sapremo l’entità dell’infortunio, ma una cosa è certa: l’infortunio del muro brasiliano è una pessima notizia per Thiago Motta, che finora ha utilizzato il difensore verdeoro al centro della difesa.