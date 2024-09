Juventus, Del Piero: “Panchina bianconera capitolo a parte: bisogna vincere”

Juventus, Del Piero: “È un destino: non importa se sei al primo anno o all’ultimo anno di carriera”

L’ex capitano bianconero, Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della Juventus e di Thiago Motta, sottolineando l’importanza di sedere su una panchina di prestigio come quella della Vecchia Signora. “Pinturicchio” ha dichiarato: “La Juve è un capitolo a parte, non possiamo parlare di cicli. Pirlo è entrato in una squadra e doveva vincere lo scudetto, lo stesso Sarri, così come Allegri. È un destino: non importa se sei al primo anno o all’ultimo anno di carriera”.