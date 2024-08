Juventus, Galeno e Conceicao piste calde per la fascia | Sul primo però c’è anche la Roma

La Juventus continua a tenere d’occhio gli esterni del Porto Galeno e Conceicao. L’amichevole di ieri contro il Brest pareggiata per 2-2 ha infatti evidenziato la necessità per Thiago Motta di continuare ad intervenire per quanto riguarda le operazioni in entrata, in particolare per quanto riguarda il discorso delle ali, soprattutto dopo che l’allenatore bianconero ha letteralmente scaricato Federico Chiesa, evidenziando nel post gara quanto sia necessario che l’esterno ex Fiorentina trovi quanto prima una sistemazione.

Juventus, doppio colpo per il futuro?

Secondo quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com” il Porto deve forzatamente cedere visti i problemi con il Fair play finanziario con Giuntoli che sarebbe alla porta, nella speranza di strappare almeno uno dei due talenti in prestito. Galeno(doppietta nella supercoppa portoghese di ieri), a differenza del portoghese ex Ajax presenta costi più importanti tanto che la Juve sarebbe disposta ad inserire Tiago Djalò nella trattativa, al fine di abbassare la richiesta dei biancoblu portoghesi. D’altra parte saranno da valutare le condizioni di Conceicao, fermatosi a causa di una lesione muscolare nella vittoriosa Supercoppa ai danni dello Sporting. Le ultime settimane di mercato saranno decisive per capire quale colpo affonderà la flotta di Giuntoli.