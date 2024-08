Juventus, Koopmeiners a Torino per la firma | E Giuntoli continua a provarci per Sancho

La Juventus scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Oggi l'arrivo di Koopmeiners, poi l'affondo per Jadon Sancho. Giuntoli ci crede,

A Torino è finalmente il giorno di Koopmeiners. Dopo una trattativa tutta l’estate col braccio di ferro tra Dea e Vecchia Signora, il centrocampista olandese è finalmente sbarcato a Torino per cominciare la nuova esperienza con la maglia della Juventus. Questa mattina Koopmeiners si è presentato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto e l’inizio dell’avventura in bianconero. Quasi certamente indosserà il numero 8.

Koopmeiners-Juventus, i dettagli dell’operazione

La Juventus verserà nelle casse dell’Atalanta 52 milioni di euro più sei di bonus. Nel dettaglio, 3 facili legati alla qualificazione della Vecchia Signora alla prossima Champions League come rivela Alfredo Pedullà, 2 in caso di vittoria della Champions e 1 in caso di scudetto. Koopmeiners firmerà un contratto di cinque anni a 4,5 milioni l’anno. Ma Giuntoli non si accontenta e vuole chiudere il mercato col botto. Il botto si chiama Jadon Sancho.

Prima offerta di Giuntoli per Sancho, ma serve la cessione di Chiesa per affondare il colpo