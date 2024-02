Juventus: la maglia numero 10 nel futuro di Yildiz

Il rinnovo del contratto di Yildiz porterà in dote la maglia numero 10

Juventus-Yildiz prove di rinnovo, nei prossimi giorni l’agente del giocatore di origini turche e la dirigenza bianconera si siederanno nel più classico dei tavolini per discutere il rinnovo del contratto.

Il contratto del talento turco è in scadenza nel Giugno del 2027, ma per quanto dimostrato sul campo è diventato e diventerà un giocatore imprescindibile per Allegri e per i prossimi allenatori che siederanno sulla panchina bianconera.

Otre al rinnovo, si pensa di affidare ad Yildiz la maglia più ambita, quel numero 10 marchio di fabbrica di uno degli ultimi fuoriclasse italiani, Alessandro del Piero che siamo sicuri sarebbe orgoglioso di vederla indossata sulle spalle di Kenan.