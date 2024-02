Juventus, previsto un ritorno a giugno | I dettagli

Come riporta Tuttomercatoweb (Fonte Giovane Italia), Tommaso Barbieri potrebbe essere un rinforzo per la Juve del prossimo anno. Il giocatore, in prestito al Pisa, tornerà in patria a giugno e potrebbe anche restare.

Juventus, Barbieri come Cambiaso

Il 21enne nato a Magenta, che ha collezionato 100 presenze con la Next Gen e ha disputato un’ottima stagione in Serie B, sembra pronto per il salto in prima squadra. Barbieri può giocare sull’esterno destro, sia come terzino che a centrocampo. Vista la forma non proprio stellare di Weah, la porta della Continassa potrebbe essere aperta per lui. In questo caso, seguirebbe le orme di Cambiaso, tornato in bianconero dopo i prestiti al Genoa e al Bologna.