Juventus-PSV, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-PSV, Thiago Motta all'esordio in Champions

Lo ha detto Thiago Motta in conferenza stampa, questa può essere una grande occasione per la Juventus, con i bianconeri che vorranno di certo sfruttarla al meglio. L’ex Bologna ritrova Thuram dal 1′ e conferma un terzetto niente male davanti a supporto di Vlahovic. La gara dello Juventus Stadium andrà in onda su Sky.

Juventus-PSV, le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; K. Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Tillman, Schouten, Veerman; Lozano, De Jong, Bakayoko. All: Bosz.