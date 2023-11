Stando alle notizie riportate nelle ultime ore, l’attaccante classe 2003 Samuel Iling-Junior potrebbe andare via dalla Juventus, sull’attaccante inglese ci sarebbe il Tottenham.

Juventus, Iling-Junior verso il Tottenham. La situazione

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il calciatore inglese della Juventus sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Ange Postecoglu. Il classe 2003 sarebbe un obbiettivo di mercato della formazione londinese, che potrebbe acquistarlo già in questa sessione di mercato. La Juventus potrebbe pensare di aprire alla cessione del calciatore in scadenza di contratto nel 2025 arrivato dalle giovanili del Chelsea nel 2020.

Iling-Junior non sta trovando tanto spazio nella formazioni allenata da Max Allegri, contando in questa stagione soltanto 4 presenze, giocando complessivamente 113, un altro motivo per cui le strade del giovane inglese e della Juve si potrebbero dividere tra pochi mesi.