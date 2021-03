Juventus – Spezia, bianconeri per i tre punti. Le formazioni con qualche sorpresa

La Juventus di Pirlo cerca la vittoria contro lo Spezia, il mezzo passo falso di Verona costringe i bianconeri a vincere per non far scappare la capolista Inter. Il sogno scudetto, come conferma Pirlo, è ancora vivo, ma non sono ammessi altri passi falsi. In attacco confermato Cristiano Ronaldo, al suo fianco Kulusevski.

Le probabili formazioni di Juventus Spezia

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, McKennie, Bernardeschi, Fagioli, Rafia, Peeters, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. ALL.: Italiano.

A DISP.: Zoet, Agoume, Vignali, Agudelo, Sena, Acampora, Bastoni, Verde, Nzola, Piccoli, Ismajli, Erlic.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Colarossi- Di Vuolo.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Fabbri.

ASS. VAR: Di Iorio.